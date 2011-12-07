«Искусство начинается там, где начинается «чуть-чуть»: В Казани завершилась юбилейная «Белая сирень»

В Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева состоялся финальный концерт ежегодного международного фестиваля фортепианной музыки имени Сергея Рахманинова «Белая сирень». К Государственному симфоническому оркестру РТ в этот вечер присоединилась Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова под управлением Геннадия Дмитряка. Солистами выступили Наталья Павлова, Ирина Шишкова, Сергей Семишкур и Дмитрий Григорьев. Ведущий — Ярослав Тимофеев, а за дирижерский пульт встал маэстро Александр Сладковский.

Финал 55-го концертного сезона для оркестра завершился знаковыми произведениями. В этот вечер прозвучали Сюита из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского, Увертюра «Эгмонт» и Девятая симфония Бетховена. Концерт дал начало двухнедельной записи всех симфоний Бетховена и музыки балетов Стравинского с ГСО РТ и Александром Сладковским на лейбле Sony Classical.

«Мы очень рады приехать в Казань и принять участие в таком фестивале, потому что оркестр Сладковского является одним из лучших не только в России, но и в мире. Мы подружились со Сладковским еще во времена его работы в оркестре „Новая Россия“. И вот за уже более 15 лет мы чего только с ним не перепели. И, конечно же, для нашего коллектива огромная честь принять участие в записи Девятой симфонии Бетховена», — рассказал Геннадий Дмитряк.

Также руководитель хора поделился особенностями работы над Девятой симфонией.

«Для меня это однозначно один из лучших концертов в сезоне. Нам хватило 40 минут репетиции, чтобы понять, что это будет потрясающее. Сладковский — выдающийся мастер, и я давно не слышал такой интерпретации Бетховена. Темпы, которые он берет, необыкновенно продуманны — где-то чуть быстрее, где-то — чуть медленнее, но, как говорил русский художник Карл Павлович Брюллов своему ученику: «Искусство начинается там, где начинается «чуть-чуть». Сладковский владеет этим «чуть-чуть» просто блестяще.

Кроме того, Дмитряк отметил, что на Бетховене хоровая капелла на остановится — 1 июля стартует запись всей хоровой музыки Родиона Щедрина в честь 90-летия композитора.

«Огромное количество замечательной музыки высочайшей сложности и высочайшего психологизма. У нас получается интенсивное завершение сезона», — добавил Дмитряк.

Хоровой коллектив и раньше записывал произведения Щедрина — например, композитор передал капелле партитуры «Хлебников-триптиха». Исполнение стало премьерой.

«Это была наш первый опыт. К сожалению, из-за пандемии не удалось сделать это публично. Но мы показали запись Родиону Константиновичу — он остался очень доволен», — подчеркнул руководитель хора.

Международный̆ фестиваль «Белая сирень» является одним из крупнейших мероприятий, проводимых ГСО РТ. За организацию этого фестиваля и внимание к наследию великого русского композитора маэстро Сладковский в апреле 2019 года был удостоен Международной̆ премии имени Сергея Рахманинова в номинации «Специальный̆ проект во имя Рахманинова». За десять лет существования фестиваль занял своё почётное место среди самых престижных музыкальных форумов как в России, так и за рубежом.