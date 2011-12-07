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30 августа в Казани пройдет флешмоб гармонистов

Собравшихся горожан порадуют более 100 гармонистов из 43 районов Татарстана.

30 августа в Казани в рамках празднования Дня Республики Татарстан и 100-летия ТАССР стартует Республиканский праздник народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» – «Играй, гармонь!». 

Своим творчеством на площади перед ТГАТ имени Г. Камала порадуют собравшихся горожан более 100 гармонистов из 43 районов Татарстана. Среди них будут фольклорные ансамбли песни и танца республики. Открытие праздника состоится в 11:00.

Продолжится праздник флешмобом гармонистов и участников гуляния, которое пройдет от театра Камала через улицу Баумана, и поднимется к площади 1 мая, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

КВ
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