В Казанской ратуше открылась выставка «Татарстан на памятных монетах»

В Казанской ратуше начала свою работу выставка «Татарстан на памятных монетах». Создателем выставки выступило Отделение – Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

На выставке представлены как фотографии монет, на которых отображены наиболее значимые памятники архитектуры Татарстана, так и сами металлические деньги. В числе металлических монет – деньги, которые Центробанк России выпустил в честь крупных спортивных состязаний, состоявшимся в Казани. Таких, как Всемирная летняя Универсиада в 2013 году, Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Денежную выставку в Казанской ратуше можно посетить до 5 сентября с 12 до 19 часов в любой день, кроме понедельника и воскресенья. Вход свободный.