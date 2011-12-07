Казань кинематографическая: от немого «Булата-Батыра» до «Реальной сказки»

Нашими гидами по Казани кинематографической стали представители ГБУК РТ «Татаркино» Светлана Говорунова и Роман Антонов. Они рассказали множество интересных историй, связанных с развитием кино в нашей республике.

Кинопрогулка началась у Спасской башни Казанского кремля. Именно кремль стал съемочной площадкой немого фильма «Булат-батыр», снятого в 1927 году Юрием Таричем. Съемки этого кино о пугачевском бунте проходили и в Старо-Татарской слободе. Премьера фильма состоялась в казанском кинотеатре «Электра» 22 февраля 1928 года.

От кремля спустились на улицу Большая Красная к ансамблю Казанско-Богородицкого монастыря, где в Крестовоздвиженском храме хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери. История долгого возвращения иконы на место ее обретения рассказывается в документальном фильме «Заступница» казанского режиссера Алексея Барыкина.

Далее — парк «Черное озеро», где в начале XX века проходили первые показы фильмов на открытом воздухе. Кстати, первые сеансы синематографа в Казани состоялись 2 мая 1897 года в городском театре. Немое кино демонстрировалось под аккомпанемент театрального симфонического оркестра. Кинотеатры в Казани стали открываться с 1908 года. К 1915 году их в городе было уже 16.

Следующая остановка — у театра им. Г.Камала. Здесь, на набережной и в здании самого театра, разворачивались основные события приключенческого фильма «Сокровища О.К.» («Сокровища озера Кабан»), снятого в 2013 году режиссером Дмитрием Коробкиным. В главных ролях — Алексей Воробьев, Сергей Шакуров, Мария Кожевникова, Эльвира Ибрагимова. Многие казанцы были свидетелями съемок зрелищного эпизода: главные герои, убегая от преследователей, прямо с крыши театра скатывались на площадь.

Небольшая, но значимая роль в «Сокровищах О.К» досталась скульптуре Шурале и Батыра. Один из героев фильма, считавший себя инопланетянином, узнал в Шурале своего папу!

У выставочного центра «Казанская ярмарка» снимался самый эффектный эпизод картины Сергея Безрукова «Реальная сказка»: именно здесь, прямо напротив здания ГИБДД, взорвался автомобиль главного злодея сказки — олигарха Кощея Бессмертного. Роль современного Кощея исполнил Леонид Ярмольник.

Проезжая по улице Хади Такташа, гиды рассказали о документальном фильме «Страшные игры молодых», снятом в 1987 году. Фильм о молодежных группировках Казани, которые в конце 80 — начале 90-х прогремели своими жестокими преступлениями на всю страну. В те годы в народе ходили такие невеселые шутки: «Хади Такташ» — страна чудес: вошел в подъезд и там исчез!».

Завершилась экскурсия в кинотеатре «Мир». Мы побывали в святая святых кинотеатра — аппаратной киномеханика. Здесь есть киноустановки для показа фильмов и в современном цифровом формате, и в пленочном. Между прочим, бобины кинопленки в жестяных круглых коробках достаточно увесистые. А длина кинопленки, на которой записан один фильм средней продолжительности, — примерно 8 километров.

На втором этаже кинотеатра открыта необычная экспозиция — отпечатки ладоней звезд российского и мирового кино, которые в разные годы были гостями Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

Как рассказала одна из инициаторов и авторов этого кинопутешествия Светлана Говорунова, программа экскурсии будет дорабатываться, дополняться новыми локациями, историями. Планируется сделать отдельный маршрут с рассказом о фильмах татарстанского производства. Также разрабатываются идеи интерактивных кинопрогулок. Почему бы туристам не стать съемочной группой и не попробовать снять свой фильм? А в завершение экскурсии в кинотеатре «Мир» у них будет возможность просмотреть свое собственное кино, в котором они были и сценаристами, и режиссерами, и актерами.