В Национальном музее РТ откроется выставка, посвященная столетию ТАССР

В Национальном музее РТ будет открыта выставка, приуроченная столетнему юбилею со дня образования ТАССР. Подробностями об экспозиции будущей выставки директор музея Гульчачак Назипова рассказала в интервью Андрею Кузьмину, сообщает ИА «Татар-Информ».

Следует отметить грандиозность размаха выставки. Так, на площади 3,5 тысячи квадратных метров музейные работники готовятся воплотить амбициозную задачу - продемонстрировать весь исторический путь Татарстана от древнейших времен до современности. Так, предметы быта глубокой древностями будут соседствовать с продукцией татарстанского машиностроения, наградами спортсменов с «Универсиады», личные вещи экс-главного тренера Рубина Курабана Бердыева и многое другое.