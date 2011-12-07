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В Национальном музее РТ откроется выставка, посвященная столетию ТАССР

На площади 3,5 тысячи квадратных метров музейные работники готовятся воплотить амбициозную задачу - продемонстрировать весь исторический путь Татарстана от древнейших времен до современности.

В Национальном музее РТ будет открыта выставка, приуроченная столетнему юбилею со дня образования ТАССР. Подробностями об экспозиции будущей выставки директор музея Гульчачак Назипова рассказала в интервью Андрею Кузьмину, сообщает ИА «Татар-Информ».

Следует отметить грандиозность размаха выставки. Так, на площади 3,5 тысячи квадратных метров музейные работники готовятся воплотить амбициозную задачу - продемонстрировать весь исторический путь Татарстана от древнейших времен до современности. Так, предметы быта глубокой древностями будут соседствовать с продукцией татарстанского машиностроения, наградами спортсменов с «Универсиады», личные вещи экс-главного тренера Рубина Курабана Бердыева и многое другое.

КВ
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