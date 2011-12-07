Главную роль в сериале сыграл Роман Курцын — уроженец Костромы, который сейчас живет в Ярославле. В интервью нашему изданию Роман рассказал о новом сериале, съемках в нём, экстремальных ситуациях и травмах, полученных на площадке

Расскажите, как вы попали в сериал «Легенда». Роль писали для вас или был кастинг?

Открою секрет — сначала в проект был утвержден совсем другой актер. А потом мои друзья познакомили меня с режиссером Никитой Власовым, и я, можно сказать, напросился на эту роль. Три раза я проходил кастинг, и три раза меня не утверждали по какой-то причине! Когда мой директор сказала мне, что меня не утвердили, я просто кричал в трубку, матерился, говорил, что это их огромная ошибка, потому что эта роль создана для меня! Прошел почти год, и проект ко мне вернулся. Мне позвонили продюсеры и предложили пройти пробы еще раз. Я, весь заряженный, приехал из Ярославля, и меня утвердили.

Когда мне отказывали, я просто не мог в это поверить, потому что я честно не могу представить, кто из российских актеров сыграл бы Леонида Геннадьевича Давыдова. У нас с ним идеальное совпадение!

А был ли у вас в жизни такой же тренер, как Григорич из сериала? Как его звали? Были у него какие-нибудь фирменные фразы, типа «Я не бойцов тренирую, а людей воспитываю»?

Я хорошо помню своего тренера по армрестлингу Леонида Гавриловича Бурлакова из Костромы. Он до сих пор тренирует ребят. Леонид Гаврилович — настоящий наставник, тренер и воспитатель. Поэтому фраза из сериала — «Я не бойцов тренирую, а людей воспитываю» — действительно очень важная. Мы всегда призываем родителей искать для своих детей не место, не школу, а именно тренера, особенно в боевых искусствах. У меня сын занимается каратэ, он за год уже стал чемпионом области, у него уже не меньше 15 медалей российских и международных соревнований. И он невероятно любит и уважает своего сэнсея, моего друга и партнера Анатолия Вулканова. Сэнсей — это второй отец, ему очень важно доверять.

Кстати, ваш сын смотрит старые боевики, которыми вдохновлён сериал «Легенда»?

Да, мы смотрим их вместе! А «Легенду» он посмотрел со мной уже раз тридцать, ему безумно понравилось. Мы с ним после просмотра переснимаем все эти сцены драк на телефон, монтируем и смотрим, как получилось. Часто играем в «Легенду», где сын — Лёня, а я — какой-нибудь злодей. Короче, «пистонов» получаю я.

Ваши постановщики трюков — это ребята из вашего театра каскадеров «ЯрФильм»?

Так как в «Легенде» я ещё и креативный продюсер по части трюковых сцен, то весь так называемый «балет» и хореография драк были моей разработки. В сериале снималось очень много ярославских каскадёров, но в основном постановщиками я могу назвать моих друзей, московских каскадёров, с которыми я постоянно работаю: Сергей «Дракон» Морин и Олег Бодю. Я постоянно подтягиваю их с одного съёмочного процесса на другой, мы вместе делаем трюки, доверяем и понимаем друг друга.

Трюки, которые мы увидим в «Легенде», вы сами выполняли? Или были сцены, в которых вас заменял другой каскадёр?

Все трюки я делал сам, кроме одного — падения в мусорный бак. Я понимал, что это слишком опасно, сцена была продумана не очень, потому что бак был сильно узким, а вероятность, чтобы я в него попал, мала. Поэтому трюк сделал мой постоянный дублёр Максим Плешко, который ездит со мной на проекты, проверяет трюки по технической части и в плане безопасности. Потом в кадр иду я, а Макс спокойно идет наслаждаться кинобуфетом. Как он ещё не потолстел от чая с печеньками, я не понимаю (смеётся). Но в этот раз ему пришлось поработать, и Макс рассёк голову…

Сам я прыгал в октагон, и, к сожалению, сетка, в которую я должен был прыгать, порвалась — я упал с высоты пяти метров на киношные рельсы. У меня был перелом пальцев и трещина в бедре. Пальцы в суставы я сразу вставил и пошел дальше в кадр. Восстановить кисть не могу до сих пор, хватательный рефлекс не до конца работает. Еще из не очень приятного: у меня был надрыв мышц пресса, когда мы снимали драку. А когда я крушил спортзал, ломал стену и замахнулся кувалдой, мне осколок металла влетел в челюсть. Я его вытащил, но шрам до сих пор остался. Называю его «легендарный шрам»! Короче, было весело, как всегда.

Расскажите, например, о сцене, в которой вы втыкаете Дине (актер Ростислав Бершауэр) ручку в руку и кидаете его об стол. Кидали каскадёра или куклу?

Этот трюк делал Олег Бодю. Я делал замах ручкой, и уже на монтаже мы сделали бутафорскую руку с воткнутой ручкой. А стол мы с Олегом реально ломали, и уже потом в кадр заходил актер и ложился.

Вы говорили в интервью, что вам комфортнее жить в Ярославле и работать в Москве. А почему? Чем Москва уступает Ярославлю в плане быта и жизни? Не было желания переехать в Москву насовсем?

Я человек из маленького города, родился в Костроме, уютном, красивом городе, где все друг друга знают. Когда я впервые приехал в Москву, она не приняла меня с распростёртыми объятиями, никто меня в мегаполисе не ждал. А в маленьком городе я всегда свой парень, здесь всегда есть знакомые, которые помогут. В Москве на улицах огромный поток людей, которым всё равно, что происходит вокруг. А в маленьких городах совсем не так.

В Ярославле я себя очень комфортно чувствую. Компактный, развитый, красивый, близкий к Москве городок, где все друг другу готовы помочь ни за что, где решает дружеское отношение, а не бабки. Меня это притягивает. Думаю, я никогда не буду жить в Москве.

А в родную Кострому часто приезжаете?

К сожалению, не так часто. В последний раз я приезжал на съемки передачи про моего школьного учителя и моих тренеров, она выйдет на федеральных каналах. Раньше в Костроме жили мои родители, но сейчас они живут рядом со мной. Приезжаю редко, но очень тоскую по Костроме.