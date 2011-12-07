Татарстан стал первым регионом, который объявил о запуске гранта на бесплатное обучение в Музее «Гараж»

Татарстан стал первым регионом в России, запустивший грант на бесплатное обучение в магистратуре «Практики кураторства в современном искусстве» Музея «Гараж» и НИУ ВШЭ, сообщила мэрия Казани.

Только три студента будут отобраны на получение Президентского гранта. Условия конкурсного отбора таковы: кандидат должен отработать в республике не менее одного года после выпуска из магистратуры. Абитуриентам нужно успешно пройти основные вступительные испытания в магистратуру.

Заявку на получение гранта нужно подать по адресу сulture@institute.tatar до 16 августа. Одновременно следует направить своё портфолио в приемную комиссию НИУ ВШЭ.