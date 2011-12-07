В Казани пройдет XI оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень»

Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского проведет ежегодный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень» 30 августа на площади перед Дворцом Земледельцев. Ставший уже традиционным, фестиваль проходит в День города и День Республики Татарстан.

В этом году в программе прозвучат арии и отрывки из опер В. Моцарта («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Так поступают все»), Дж. Россини ( «Севильский цирюльник», «Семирамида», «Итальянка в Алжире», а также арии из оперы «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, баллада из «Пиковой дамы» П. Чайковского и многие другие произведения. Вокальные партии исполнят артисты Молодежной оперной программы Большого театра: Мария Баракова (меццо-сопрано) и Дмитрий Чеблыков (баритон).

Сегодня фестиваль пользуется огромной популярностью и собирает многотысячную аудиторию. В разные годы в «Казанской осени» принимали участие: Дмитрий Хворостовский, Чулпан Хаматова, Сергей Скороходов, Роберто Аланья, Любовь Казарновская, Эльмира Калимуллина, Симона Кермес, Хибла Герзмава, Венера Гимадиева, Леонардо Граменья, Динара Алиева, Андрей Жилиховский и другие.

Вход для всех желающих бесплатный, начало запланировано на 20:00.