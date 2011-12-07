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В День города на площади у театра Камала выступят победители фестиваля «Наше время - Безнең заман»

Начало двухчасового концерта – в 13.00. Вход свободный.

30 августа, в День Республики Татарстан и города Казани, победители и лауреаты республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман» представят зрителям большую концертную программу, сообщает пресс-служба фестиваля.

Праздничное выступление рабочей молодежи состоится на площади перед Татарским государственным академическим театром им. Г.Камала.

Начало двухчасового концерта — в 13.00. Вход свободный.

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