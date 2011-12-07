Как помогают театрам в Татарстане?

Как Федорино горе обернулось счастьем В конце ноября Зеленодольский музыкальный театр представил на суд зрителей мюзикл по сказкам Корнея Чуковского «Федорино счастье». Все премьерные дни в зале в полтысячи мест аншлаг. Малыши наравне со взрослыми с интересом следят за историей про Муху-цокотуху, Комарика, тараканов и кастрюлю... Как рассказала художественный руководитель театра Елена Антонова, спектакль получился необычным. Благодаря участию в федеральной подпрограмме «Театры малых городов» специально для постановки были приобретены видеопроекторы и задействованы аниматоры-мультипликаторы. Так что маленькие зеленодольцы смогли полностью окунуться в сказочный мир Чуковского. Музыку для спектакля написал композитор, заслуженный деятель искусств РТ Юрий Чаплин. «Можно сказать, мы стали пионерами в плане показа мюзикла ребятам младшего дошкольного возраста, ведь обычно этот жанр предназначается для ребят постарше. Но, видя реакцию зрителей в зале, с уверенностью могу сказать: спектакль будет любим. Премьера состоялась!» - поделилась своими впечатлениями после представления художественный руководитель театра.Депутат Госсовета РТ, координатор проекта «Культура малой родины» Анастасия Исаева, побывавшая в числе первых зрителей на премьере, высказала надежду, что финансирование театров продолжится и в будущем году. Инициатором и организатором проекта вот уже второй год выступает партия «Единая Россия». «Сейчас в приоритете постановки по произведениям классической русской литературы. Посмотрев на результаты работы, которая была проведена в этом году, очень хочется не сбавлять темпов, чтобы все три программы («Театры малых городов», «Театры - детям» и «Местный Дом культуры») реализовались в полную силу», - рассказала Анастасия Георгиевна. В прошлом году в рамках федерального проекта Зеленодольский музыкальный театр поставил мюзикл «Айлин и Данияр» по мотивам татарских сказок. Спектакль был номинирован на главную женскую роль в республиканской театральной премии «Тантана». По словам художественного руководителя театра Елены Антоновой, муниципальному театру очень сложно в финансовом плане поставить современный спектакль. Из скромного бюджета нужно выделить средства и на костюмы, и на оформление сцены, и на техническое оснащение. Конечно, участие в проекте и финансовая поддержка очень выручают. Например, в этом году для театра закупили два видеопроектора, пошили оригинальные костюмы для спектакля «Федорино счастье». В планах зеленодольцев в будущем году - постановка «Труффальдино из Бергамо» и «Собаки на сене», а также создание экспериментальных и иммерсивных спектаклей, когда зрители являются непосредственными участниками представления. Будущее - за постановками русских классиков Казанский театр юного зрителя недавно тоже порадовал премьерой - спектаклем «Бал. Бесы». Руководитель литературно-драматургической части ТЮЗа Елена Акимова не скрывает радости: благодаря федеральным подпрограммам «Театры - детям» и«Театры малых городов» наконец-то обратили внимание на ТЮЗы, театры кукол. Действие в спектакле «Бал. Бесы» происходит во время бала, описанного в романе Достоевского. Восемь актеров ведут серьезный диалог со зрителем, обращаясь к таким глубинным понятиям, как человеческое существование, вера, свобода, вина, покаяние, любовь. «Это спектакль-метафора, который долго еще не отпускает зрителя после окончания действия. Спектакль заканчивается горючими слезами, бегущими из глаз актеров и тех зрителей, кто искренне сопереживал героям. А, как известно, слезы - это символ очищения души... Отдельного внимания заслуживает работа хореографа Марселя Нуриева, которого наш театр смог привлечь к постановке благодаря федеральному финансированию. Поэтому в представлении так много пластики, танцев. Наблюдая за зрителями после спектакля, понимаешь, что он многих не оставил равнодушными, вызвав сильные эмоции и темы для обсуждений», - говорит Елена Акимова. Всего же в рамках проекта в этом году в ТЮЗе, кроме спектакля «Бал. Бесы», еще три постановки. «Веселый Роджер» по пьесе Дамира Салимзянова - настоящее морское путешествие со сценическими боями, предназначается для учащихся начальной школы. Спектакль «Дитя» режиссера Ильгиза Зайниева - для школьников и их родителей. В ТЮЗе понимают: важным элементом развития театрального искусства являются спектакли по произведениям классиков русской литературы, а также постановки, требующие определенной работы души и ума. Над ними тюзовцы и будут продолжать работать в будущем году. Справка «КВ»В рамках направления «Театры - детям» в 2018 году из федерального бюджета было выделено 17 млн 937 тыс. 519,32 рубля, из бюджета РТ - 12 млн 991 тыс. 280,68 рубля. Участниками проекта стали 4 театра, профинансировано 13 постановок. В рамках направления «Театры малых городов» в 2018 году из федерального бюджета было выделено 26 млн 274 тыс. 500 рублей, из бюджета РТ - 19 млн 26 тыс. 400 рублей. Участниками проекта стали 8 театров, профинансировано 27 постановок.