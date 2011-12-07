В Казани стартовал творческий фестиваль креативной индустрии «Город RE’ACTOR»

В Казани стартовал мультижанровый фестиваль креативной индустрии «Город RE’ACTOR». Программа мероприятия началась с основной панельной дискуссии «Возможности для креативного бизнеса и его вклад в экономику региона», сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

В мероприятии приняли участие министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова и многие другие.

«Развитие креативных индустрий зависит от наличия соответствующей экосистемы. RE’ACTOR для нас стал, своего рода, моделью этой экосистемы», — рассказал Дамир Фаттахов.

Также он добавил, что центральным элементом этой экосистемы является молодежь.

«Город RE’ACTOR» — первый фестиваль в республике, который собрал более 70 креативных деятелей, а также более 30 экспертов.