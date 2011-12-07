В Татарстане выбрали лучшего воспитателя детского садика с удмуртским языком

В Татарстане определили победителя в конкурсе «Лучший воспитатель дошкольной образовательной организации с родным удмуртским языком обучения и воспитания». Первое место занял воспитатель дошкольной группы Средне-Кушкетской школы имени О. Н. Исаева Балтасинского района Людмила Якимова, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

Конкурс был разделен на два этапа: муниципальный и республиканский. В финале за звание победителя соревновались участники из Агрызского, Менделеевского, Кукморского и Балтасинского районов Татарстана.

Особенность республиканского этапа заключалась в том, что финалисты показывали себя в таких заданиях, как: «Визитная карточка», «Мастер-класс по обучению детей дошкольного возраста родному удмуртскому языку» и «Мое хобби».

Конкурс реализовывался как поддержка творческих воспитателей, которые реализовывают в педагогической деятельности инновационные методики и технологии обучения родному языку. Мероприятие вошло в план Года родных языков и народного единства в Татарстане.