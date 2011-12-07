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Немецкий барон, создавший российский флот: в Казани откроется выставка о династии фон Эссенов

Экспозиция приурочена к 160-летию со дня рождения Николая фон Эссена, 100-летию Русского исхода и 325-летию ВМФ России.

В Музее Боратынского сегодня, 30 июля, откроется выставка «Морская династия фон Эссенов». Она расскажет о двух наиболее знаменитых представителях рода — Николае и Раймонде.

Оба персонажа сыграли большую роль в Первой мировой войне. Адмирал Николай фон Эссен — русский моряк с немецкими корнями, один из создателей российского военно-морского флота, командовал Балтийским флотом и защитил Петроград от атак германских боевых судов, а под управлением Раймонда находился отряд корабельной авиации, который в 1916 году впервые в истории русского флота провел авиа-бомбардировку вражеских позиций на территории Турции.

Казанские потомки фон Эссенов создали эту выставку на основе семейных реликвий — фотографий, документов и вещей. Посетители смогут увидеть уникальные открытки с кораблями, на которых плавал Николай, веер, который он привез сестре из Японии, где был в плену, а также памятную доску с церемонии поднятия флага на фрегате «Адмирал Эссен» в 2016 году.

До этого выставка прошла в Москве, а после Казани ее планируют показать в Санкт-Петербурге и Калининграде. 

КВ
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