Хор Таминдаровой снял клип на дебаркадере в Свияжске

Музей-заповедник острова Свияжск представил видеоклип, в котором снялись представители Государственного камерного хора Республики Татарстан под управлением заслуженного деятеля искусств Миляуши Таминдаровой.

В съемках принял участие весь хор в составе 35 человек. Артистам пришлось исполнить песню три раза, а кроме них в клип попали обычные жители Свияжска, прогуливающиеся по набережной, — рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Событие прошло в День России — 12 июня. Клип снимали на четыре разных камеры, а для более эффектных кадров был задействован квадракоптер. Монтаж занял несколько дней.

«Выступление и видео получилось очень зрелищным — до мурашек. В восторг пришли все посетители острова», — подчеркнули в пресс-службе.

Дебаркадер, на котором проводили съемки, был передан и транспортирован в Свияжск этой весной. Сейчас он находится в ожидании реставрации, а в будущем ему предстоит стать музейной и событийной площадкой.