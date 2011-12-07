На всероссийской Спасской ярмарке состоится 270 бесплатных мастер-классов

В Государственном музее-заповеднике в Елабуге в районе Шишкинских прудов, стадиона «Молодёжный» и центральных улиц города пройдет Спасская ярмарка, на которой будут представлены товары декоративного искусства. А самым крупным событием станет открытие «Мастерового двора города Елабуги», в рамках которого состоится более 270 бесплатных мастер-классов от ремесленников со всей России.

Главная цель проекта — популяризация и распространение уникальных народных ремесел и предметов прикладного искусства. Участниками выступают ремесленники из более чем 20 городов России. Каждый из них предоставит авторские и традиционные техники. За три дня мастера проведут занятия по самым разных областям прикладного искусства, всего их насчитывается около 20. Среди них: резьба по дереву, плетение кружев, обработка керамики и бересты, создание игрушек и многое другое. Также для желающих будут организованы мастер-классы по изготовлению сувениров.

На ярмарке будет широко представлена продукция сельскохозяйственных предприятий и производителей товаров народного потребления, а также ювелирные украшения, одежду, керамику, гжель, платки, куклы, игрушку, изделия из стекла и многое другое.

А еще в эти же дни пройдет и традиционный фестиваль колокольного звона. Выступления участников фестиваля будут проходить на колокольне Спасского собора и на передвижных звонницах, установленных на Шишкинских прудах. Кульминацией праздника станут традиционные звон-концерты на площади перед Спасским собором.

Всероссийская Спасская ярмарка будет идти три дня — 6, 7 и 8 августа.