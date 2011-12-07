Швеция, Индия и Египет: победителей XVII Казанского определят члены жюри из 10 стран

На днях был оглашен полный список жюри XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Он откроется в Казани 5 сентября и продлится до 10. А свой вердикт будут выносить критики из России, Швеции, Индии, Египта, Турции, и многих других стран.

Во главе оценочной комиссии в этом году режиссер, сценарист и продюсер из Азербайджана Эльчин Мусаоглу. Российский зритель может знать его по фильму «40-я дверь», которой прогремел на немецкий, американских и российских кинофестивалях. А также картиной «Набат», которая номинировалась на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Также в составе Жюри находятся критики, режиссеры и эксперты кино из Марокко, Сирии и Казахстана. Среди них Жером Аммади — директор Касабланкского кинофестиваля, тех.директор фестиваля средиземноморского кино в Тунисе Алмахаммад Кальсон и Бахыт Каербеков — заслуженный деятель искусств, поэт и кинорежиссер.

Кроме того, экспертами КМФМК-2021 стали Селим Байрактар из Турции, известный своими ролям на телеканале Нетфликс. Кинорежиссер Камал Сваруп из Индии и египетский поэт, романист, президент Азиатской ассоциации журналистов, обладатель премии Манхэ Ашраф Дали.

Жюри предстоит дать оценку 50 картинам конкурса, разделенным поровну на пять номинаций: игровой полный и короткий метр, документальный полный и короткий метр, и «Национальный конкурс».