Творческие коллективы РТ смогут получить по 400 тыс. рублей на новые костюмы

На традиционном фестивале «Наш дом — Татарстан» будут вручены денежные сертификаты минимум трем творческим самодеятельным коллективам. На средства, выделенные из бюджета РТ, они смогут обновить сценические костюмы и инвентарь. Об этом сообщил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Творческие коллективы, в том числе имеющие звания „народный“, в рамках указанного фестиваля поддерживаются регулярно. Так, в 2019–2020 годах было вручено четыре сертификата на общую сумму 1,6 млн рублей (по 400 тыс. рублей каждый) народным коллективам из Бавлинского, Тетюшского, Ютазинского районов Республики Татарстан и города Набережные Челны. Ожидается, что в текущем году будут предоставлены сертификаты на аналогичные суммы», — рассказал Натфуллин.

Он отметил, что определение получателей сертификатов осуществляется исходя из их потребности в финансовой поддержке и творческих достижений, а также на основании предложений, поступающих от Ассамблеи народов Татарстана и муниципальных районов республики.

Напомним, что в этом году на празднике «Каравон» в селе Никольское Лаишевского района сертификатами на пошив костюмов и приобретение оборудования были награждены народный ансамбль песни и танца «Калинушка» (на сумму 350 тыс. рублей) и народный хор «Ивушка» (на сумму 300 тыс. рублей).

Республиканский этнокультурный фестиваль «Наш дом — Татарстан» проводится с 2012 года с целью укрепления единства и духовного взаимообогащения народов, проживающих на территории Республики Татарстан. Фестиваль проходит в три этапа: муниципальный, зональный и гала-концерт.

В 2020 году в зональных турах всего приняли участие 2 566 участников: 407 коллективов и отдельных исполнителей — представители 34 национальностей.