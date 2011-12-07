В Казани в сентябре пройдут гастроли Якутского оперного театра

Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля и Государственный театр оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д. К.Сивцева-Суоруна Омоллоона 27 июля подписали соглашение о сотрудничестве.

Директор Театра оперы и балета Якутии Сергей Юнганс сообщил, что переговоры с коллегами из Татарстана театр вел с февраля. В Казани театр откроет большой гастрольный тур по Поволжью, в который войдут столицы четырех регионов — Казань, Уфа, Йошкар-Ола, Ульяновск. Постановки в Казани пройдут 1 и 2 сентября.

Гастроли проводятся по федеральной программе «Большие гастроли» и завершатся 19 сентября. В свою очередь в Якутск с гастролями приедет Ульяновский драмтеатр, который с 23 по 26 сентября сыграет на сцене Театра оперы и балета Якутии четыре спектакля.

По словам министра культуры и духовного развития Якутии Юрия Куприянова, культурная интеграция двух национальных республик получает свое развитие как логичное продолжение Дней Якутии в Казани и планируется еще много культурных проектов.

«В следующем году, в рамках 100-летия образования ЯАССР, мы планируем провести в Якутске Дни Татарстана с обширной культурной программой, которая познакомит нас с самобытностью и красотой Республики Татарстан», — рассказал министр.