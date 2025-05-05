ЦУМ в Казани сохранят после реконструкции

В Казани здание Центрального универмага (ЦУМа) не будут сносить. Распространившаяся в соцсетях информация о демонтаже не соответствует действительности. Главный архитектор ТИГП Елена Валеева пояснила в своем телеграм-канале, что здание реконструируют, а не разрушают.

ЦУМ открылся в 1977 году в специально построенном для него здании. Оно прослужило почти 50 лет, пережив разные эпохи. Однако за это время конструкции сильно износились. Состояние здания удовлетворительное, но требует замены многих элементов и обновления инженерных систем — вентиляции, канализации и водоснабжения.

Уже проводились частичные укрепления, но теперь необходима масштабная реконструкция. Здание адаптируют к современным нормам, включая безопасные лестницы, новые лифты и санузлы.