ЦУМ в Казани сохранят после реконструкции

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Город
5 мая 2025  11:55

В Казани здание Центрального универмага (ЦУМа) не будут сносить. Распространившаяся в соцсетях информация о демонтаже не соответствует действительности. Главный архитектор ТИГП Елена Валеева пояснила в своем телеграм-канале, что здание реконструируют, а не разрушают.

ЦУМ открылся в 1977 году в специально построенном для него здании. Оно прослужило почти 50 лет, пережив разные эпохи. Однако за это время конструкции сильно износились. Состояние здания удовлетворительное, но требует замены многих элементов и обновления инженерных систем — вентиляции, канализации и водоснабжения.

Уже проводились частичные укрепления, но теперь необходима масштабная реконструкция. Здание адаптируют к современным нормам, включая безопасные лестницы, новые лифты и санузлы.

«Сейчас мы приводим в порядок конструктив. Большая команда ТИГП работает над тем, чтобы здание обрело новое качество жизни. Фасады останутся аутентичными, изменений внешнего вида не планируется», — подчеркнула Валеева.

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