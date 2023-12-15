Чуть менее 4,5 тысяч рублей – новая цена поездки по М12

Помимо снижения тарифа автовладельцам пообещали скидочную программу.

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Республика
15 декабря 2023  14:34
Автор:
Дмитрий Смирнов

В ходе прямой линии президента России Владимира Путина один из жителей Москвы обратился с просьбой снизить тариф на проезд по трассе М12 от столицы и до Казани. По информации обратившегося завышен и должен был составить около 6 тысяч рублей. 

Глава государства пообещал разобраться с этим вопросом. 

И вот, спустя короткое время компания «Автодор» объявила новые цены за поездку: «Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4 481 рубль. До другого берега Волги проезд будет стоить еще 319 рублей. Проезд от Нижнего Новгорода до Казани на легковом автомобиле обойдется в 1 660 рублей, на грузовом — в 3 912 рублей».

В «Автодоре» напомнили, что существует возможность оплатить проезд со скидкой. Такой вариант предоставляется пользователям транспондера Tpass. По программе лояльности водители могут получить скидку до 15%. Таким образом, проезд по трассе обойдется в 3 809 рублей для легковых авто и 8 437 — для грузовиков.

Напомним, что скоростная трасса строится по нацпроекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».

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