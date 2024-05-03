Дачные рейсы по Волге сохранятся в полном объеме

Маршем по набережной порта прошли курсанты Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Не обошлось без песен и танцев от творческих коллективов города. И без официальных выступлений, конечно тоже. И. о. замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Марат Хисамутдинов напомнил собравшимся, что судоходная компания «Флот РТ», которая, собственно, и осуществляет пассажирские перевозки в нашей республике, в прошлом году получила от Зеленодольского судостроительного завода им. Горького два скоростных судна на подводных крыльях «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль» и теплоход «Капитан Гусев».

Центральным событием стало отправление теплохода «Москва» в Печищи. Пока рейсов будет немного. Но уже в мае татарстанский пассажирский флот наберет обороты. Главный спикер этого дня, генеральный директор «Флот РТ» Роман Лизалин подробно рассказал журналистам о планах компании на предстоящий сезон.

Корреспонденту «КВ» удалось выяснить у главы речников ответ на вопрос, интересующий всех дачников, у которых участки находятся на правом берегу Волги: расписание прошлого года полностью перенесено на этот дачный сезон. В компании «Флот РТ» такие рейсы называют социально значимыми. К ним относятся маршруты в Кзыл-Байрак, Свияжск, Болгары (не экскурсионные) и Тетюши на скоростных судах, а также все остановки возле садовых обществ. На внутренних рейсах будут ходить 10 судов, сообщил Лизалин. Плюс в эту навигацию будет реализована программа по тем же социальным перевозкам, но уже в другие регионы, в частности, в Ульяновск и Чебоксары. «Для этого задействуем новые суда, приобретенные в прошлом году. Они сейчас находятся на регламентном обслуживании на заводе имени Горького», - добавил руководитель «Флота РТ». Первый рейс в Ульяновск должен состояться в начале мая. А в Чебоксары - 17 мая.

Кроме того, еще пять коммерческих судов будут обслуживать экскурсионные направления, которые тоже очень востребованы.

В этом году у речников планируется новшество - внедряется онлайн-продажа билетов на водный транспорт. Правда, пока она работает в тестовом режиме. Продажу билетов в кассах речпорта никто не отменял.