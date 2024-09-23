Дамир Фаттахов уходит из Росмолодежи

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Республика
23 сентября 2024  10:00
Автор:
Эндже Гарафиева

Дамир Фаттахов объявил о своем уходе с поста заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

 Фото: © сайт «Татцентр»

Фаттахов поблагодарил руководство и команду Росмолодежи за бесценный опыт работы на федеральном уровне. Он отметил значительный вклад региональных команд, которые, по его словам, «реализуют идеи непосредственно на земле».

«Пока отправляюсь в отпуск. А потом – #Алга к новым вызовам!», – интригующе завершил свое обращение к подписчикам экс-чиновник.

Напомним, что Дамир Фаттахов занял пост замглавы Росмолодежи в 2020 году, после того как покинул пост министра по делам молодежи Татарстана. Чем займется Фаттахов после отпуска, пока неизвестно.

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