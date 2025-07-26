Дамир Шайдуллин: Татарстан выполнил 71% годового плана по вводу жилья

По данным на конец июля, в Татарстане введено в эксплуатацию 2,33 млн кв. метров жилой площади, что составляет 71% от годового плана. Как сообщил первый замминистра строительства республики Дамир Шайдуллин, лидером остается индивидуальное жилищное строительство, где объемы достигли 1,7 млн кв. метров.

В сегменте коммерческого жилья застройщики сдали 540 тыс. кв. метров (32% плана) в 66 многоквартирных домах. По программе социальной ипотеки введено 11 из 35 запланированных домов общей площадью 99 тыс. кв. метров.

Особое внимание уделяется обеспечению жильем льготных категорий. Для детей-сирот заключены контракты на 204 квартиры, 40 молодых семей уже воспользовались субсидиями, а многодетные семьи (с пятью и более детьми) получили все 27 предусмотренных сертификатов.

Как отметили на совещании в Доме правительства под руководством премьер-министра Алексея Песошина, текущие темпы строительства позволяют уверенно прогнозировать выполнение годового плана по вводу жилья в Татарстане.