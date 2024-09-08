Данис Зарипов: Каждый из жителей Татарстана должен проголосовать

Знаменитый хоккеист, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов, известный своими выступлениями за «Ак Барс» и «Металлург», сегодня присоединился к жителям Татарстана, голосующим на выборах депутатов Госсовета республики.

Фото: © партия «Единая Россия»

На избирательный участок, расположенный в КНИТУ-КАИ, прославленный спортсмен прибыл в бодром настроении и призвал всех жителей республики последовать его примеру.

«Сегодня очень важный день, я считаю что каждый из жителей Татарстана должен проголосовать, оставить свой голос в поддержку тех кандидатов и партий, которые он видит в ключе развития нашей республики и страны», – сказал он.

Сам Зарипов отметил, что голосует на всех выборах вместе со своей семьей, поддерживая тот курс, который считает наиболее верным.