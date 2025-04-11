Даванков предложил добавить в такси-агрегаторы функцию отказа от поездки с водителем-мигрантом

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил министру транспорта РФ Роману Старовойту предложение о внедрении в приложениях такси функции, позволяющей пассажирам отказываться от поездки с водителями-мигрантами, сообщает РИА Новости.

Инициатива связана с ростом числа правонарушений, совершаемых иностранными гражданами: по данным МВД, в январе 2025 года такие преступления участились на 17,3% в годовом сравнении. Некоторые регионы уже ввели ограничения на работу мигрантов в такси.

Даванков считает, что нововведение повысит безопасность пассажиров и поддержит российских водителей, так как клиенты смогут осознанно выбирать перевозчика. Вопрос направлен на рассмотрение в Минтранс.