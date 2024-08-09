Давыдов не верит в «Ак Барс» после ухода Билялетдинова и звездных игроков

Трехкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов скептически оценил перспективы казанского «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ, пишет «Чемпионат».

По его словам, в прошлом сезоне у «Ак Барса» была настоящая сборная мира по меркам КХЛ, но в команде «было слишком много звезд». Именно поэтому, считает Давыдов, сезон для Казани не сложился: «Хотя у руля был сам Зинэтула Билялетдинов, наверное, лучший тренер в истории КХЛ».

Давыдова настораживают кадровые перемены в клубе, многие мастера ушли: «Похоже, что теперь о финале можно лишь мечтать».

В прошлом сезоне «Ак Барс» сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Автомобилисту» (1-4). После этого команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов, которого сменил Анвар Гатиятулин.