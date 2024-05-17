Дебошир устроил скандал в казанском магазине из-за отсутствия салфеток

В одном из алкомаркетов на улице Баумана в Казани произошел необычный случай, рассказывает «Татарстан-24». Молодой человек, который решил вытереть руки пивом после еды шаурмы, не нашел в магазине салфеток, что вызвало у него неадекватную реакцию.

Свидетели утверждают, что, разозлившись из-за отсутствия салфеток, покупатель начал разливать пиво по всему полу магазина, загрязнив и себя, и все вокруг. В порыве гнева он разбил банковский терминал оплаты и бросил его в сторону продавца.

Администрация магазина предъявила виновнику счет за порчу имущества на сумму 10 тысяч рублей, которую он в итоге согласился возместить. В настоящее время подробности инцидента уточняются.