«Дед Мороз и Снегурочка за 500 рублей»: где и за сколько искать новогодних персонажей на праздник

Наконец-то в Татарстане стало известно, как пройдут детские утренники и новогодние корпоративы. Настало время задуматься и о приглашенных артистах, чтобы праздник прошел незабываемо. Известно, что в детские сады приглашенных аниматоров не пустят даже с наличием QR-кода, но вот к себе домой позвать Деда Мороза со Снегурочкой никто пока не запрещал.

Во сколько обойдется поздравление ребенка от новогодних персонажей в 15 минут, можно ли пригласить Деда Мороза онлайн и пользуются ли спросом новогодние волшебники в этом году – читайте в материале «КВ».

Настоящий олень за 35 тысяч рублей

Цена на долгожданных новогодних гостей и любимых персонажей каждого ребенка в Казани разная. Зависит она от агентства, в котором вы решите заказать профессионалов. Но что стабильно в каждой конторе по организации праздников, так это то, что ближе к новогодней ночи цена на сказочных персонажей растет в геометрической прогрессии.

Так, в агентстве «Аниматор16» гарантируют «праздник на пять звезд» и обещают минимальную стоимость поздравления на дому в тридцать минут за 3,5 тыс. рублей, но только с 20 по 24 декабря.

Далее такое поздравление до 30 декабря обойдется родителям уже в 4 тыс. рублей. А 31 декабря цены начинаются от 6 тысяч и достигают своего пика в 23:00 — 10 тыс. рублей за 30 минут. А если к этой сумме добавить еще половину среднестатистической зарплаты татарстанцев, можно будет поздравить своего ребенка эксклюзивной программой с оленем.

Так, за 35 тыс. рублей к порогу вашего дома приедет дедушка Мороз со Снегурочкой в санях, запряженных настоящим северным животным.

«Программа длится два часа, в стоимость включены не только катание на санях, но и игры, хоровод и нескончаемое веселье», — уверяют ивенторы агентства.

«Чтобы сэкономить на поздравлении, позовите в компанию соседей и друзей»

А вот на «Городском портале Деда Мороза» цены на услуги профессиональных актеров зависят еще и от длительности поздравительной программы. Всего на сайте три варианта — программа в 15 минут, 30-минутное поздравление и целый час в компании сказочных персонажей.

За 15 минут программы с 25 по 29 декабря родители заплатят 2,7 тыс. рублей. За 30 минут — 3,9 тыс., ну а за часовую программу с фокусами и фотосъемкой придется раскошелиться на 5,2 тыс. рублей.

В преддверии главной праздничной ночи, 30 декабря, цены поднимутся на 300, 400 и 600 рублей соответственно времени программы. Ну а в саму новогоднюю ночь поздравление от дедушки Мороза и его внучки обойдется родителям в 5,7 тыс., в 8 и 12 тыс. соответственно.

«Цена визита Деда Мороза не зависит от количества детей, поэтому выгодно собираться группой, например, позвать соседей или друзей», — советуют ивенторы на своем сайте.

В творческой группе «Артист» за пятнадцать минут новогодней программы придется отдать 4 тыс. рублей. По словам организаторов, за это время новогодние герои успеют провести с вашими детьми игры, хоровод, подарить не только подарок от родителей, но и творческий подарок от самого Дедушки Мороза.

За 5 тыс. рублей дедушка со своей внучкой задержатся у вас на 30 минут. В этой программе дети позовут Деда Мороза вместе со Снегурочкой, зажгут огни на новогодней елочке, а так же сыграют в зимние игры и конкурсы.

Онлайн-поздравление и Дед Мороз за 500 рублей

Все организаторы уверяют, что беспокоятся о здоровье татарстанцев, поэтому актеры, пришедшие на ваш праздник, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Но если вы все же опасаетесь за собственное здоровье или решите сэкономить необычным образом, творческая группа «Артист» предложит вам онлайн-программу.

Главные волшебники выйдут на связь, проведут онлайн-конкурсы и выслушают все стихотворения от детишек. За 15 минут такой программы организаторы просят 2,5 тыс. рублей и предупреждают: чтобы праздник прошел весело и интересно, необходима вовлеченность взрослых.

Также любители сэкономить могут заглянуть на "Авито". Найденные по объявлению Дед Мороз и Снегурочка придут в ваш дом и за 500 рублей, и по видеосвязи детей поздравят. Кто-то даже предлагает фокусы с огнем, дрессированных животных и массовые дискотеки. На что только не пойдут организаторы праздников, чтобы притянуть клиентов.

Более того, на сайте есть предприимчивые граждане, которые не хотят ходить Дедом Морозом по домам, но подзаработать хочется, поэтому они сдают костюмы новогодних персонажей в аренду.

Справедливости ради стоит отметить, что на "Авито" попадались и вполне интересные предложения. Например, целая поздравительная программа с интерактивами, играми и танцами продолжительность 30 минут за 3 тыс. рублей.

«Заказы уже есть. Это хорошо, потому что в том году я даже объявление на сайте не размещала — бесполезно. Программу мы составляем с напарником сами. Стараемся интересно сделать, потому что знаю, что многие на "Авито" работают по невысокому ценнику с не очень хорошей программой. Но мы не одни из них», — заверила «Снегурочка с Авито».

Она также уточнила, что QR-код и у нее и у ее Деда Мороза есть, потому что за новогодние праздники они обходят не один дом и «кто знает – какую заразу можно собрать».

«Деда Мороза все хотят вживую, онлайн-формат всех достал»

Ранее мы писали, что ивенторы и различные конферансье сетовали на ковидную ситуацию из-за небольшого количества заказов на шоу-программы для корпоративов. Мы побеседовали с ивенторами и сейчас, чтобы узнать как изменилась ситуация и много ли заказов на сказочных персонажей во второй год ковидных ограничений.

«В этом году лучше, чем в том. Заказы на Снегурочек и Дедов Морозов есть. А вот онлайн-поздравление от них в этом году вообще не популярно, никто ни разу не спрашивал. Все хотят вживую, онлайн всех достал, именно поэтому мы обязательно вакцинируем всех наших артистов», — рассказывает руководитель анимационных программ творческой группы «Артист» и ивентор Анастасия Виногорова.

Она также отметила, что немало заказов на главных новогодних персонажей не только на забаву детям, но и для взрослых в рестораны на 31 декабря. Деда Мороза и Снегурочку в основном заказывают сами люди, которые отмечают праздник в ресторане, или руководство развлекательных заведений, которое составляет программу для посетителей в новогоднюю ночь.

«То есть, если смотреть в соотношении корпоративы и заказы из ресторанов, это 80 к 20. Корпоративных заказов мало, в основном заказы от заведений, куда люди сами приходят отмечать новый год», — подытожила руководитель «Артиста».