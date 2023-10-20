Делегация из Татарстана поедет на Всемирный фестиваль молодежи

Фестиваль должен пройти с 1 по 7 марта в Сочи. В нем смогут принять участие молодые люди от 18 до 35 лет. Сейчас идет отбор, в ходе которого определят порядка 20 тысяч активистов, которые и примут участие в фестивале. Это будут ребята и девушки не только из России, но и из стран ближнего зарубежья. От республики туда должно отправиться 250 человек.

На фестиваль поедут IT-специалисты, работники медиа, общественные и культурные деятели, экологи, начинающие предприниматели, спортсмены, инженеры, специалисты туристической сферы и сельского хозяйства и многие другие. Впервые к ним добавится 500 подростков от 14 до 17 лет. И еще 500 подростков должны приехать из-за рубежа.

«Программа фестиваля строится вокруг набора общечеловеческих ценностей. И молодежь всего мира приглашена осмыслить их вместе и обменяться идеями о том, как на этой основе строить будущий мир. Она включает не только дискуссии и лекции именитых экспертов, но и выставочную программу, культурный обмен, спортивные соревнования и совместные тренировки, добровольческие акции и другие интерактивные форматы», — сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Заявки на участие в фестивале или на работу там волонтером принимаются до 4 ноября.