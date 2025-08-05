«День казанского спорта» пройдет на 24 площадках

В ближайшую субботу, 9 августа, в столице Татарстана пройдет «День казанского спорта». Мероприятие развернется на 24 площадках города и станет частью всероссийского Дня физкультурника.

Подробнее об этом событии рассказал в ходе традиционного «делового понедельника» в исполкоме Казани председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.

Праздник начнется в 9.30 в экстрим-парке «Урам» с массовой зарядки и турнира по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Звезды казанских спортивных клубов - «Рубина», «Ак Барса», УНИКСа и других - сыграют в пляжный волейбол и пообщаются с болельщиками.

Гостей площадки ждут различные физические активности, главной из которых станет «Семейная эстафета». В общей сложности в этот день пройдут мастер-классы и соревнования по 25 видам спорта: от бадминтона до бокса, от нардов до силового экстрима. В парке также можно будет сдать нормы ГТО. Одной из фишек праздника станет марафон по сайклингу. Многие уже знакомы с этим видом тренировок, который показал свою эффективность. Занятия сайклингом имитируют езду на велосипеде по разной местности на тренажере. Показательные тренировки на специальных тренажерах пройдут прямо в экстрим-парке. А лучшие баскетболисты республики сойдутся в борьбе за «Оранжевый мяч». Турнир по уличному баскетболу пройдет в формате 3х3.

В День физкультурника пройдут соревнования по карате, фехтованию, бадминтону, тхэквондо, керлингу, дзюдо, спортивной борьбе и боксу. В них примут участие воспитанники спортивных школ города. Также в этот день на стадионе «Трудовые резервы» пройдет Кубок Казани по футболу, в котором примут участие 400 юных футболистов из 8 возрастных групп, а также ветераны спорта.

Еще одним зрелищным событием Дня физкультурника обещает быть гонка в акватории Казанки «Паруса Казани». Стать ее зрителем можно, просто придя на набережную.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, спорт давно стал неотъемлемой частью жизни горожан.

- За последние 20 лет число казанцев, регулярно занимающихся физкультурой, выросло в 6 раз, подчеркнул градоначальник. - Сегодня 66% жителей ведут активный образ жизни. Мы построили 63 новых спорткомплекса и 134 универсальные площадки в парках и детских зонах. И все они востребованы жителями в режиме 24/7. Это приносит результаты: за тот же период смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 46%.