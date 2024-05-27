День молодежи в Нижнекамске отметят на четырех площадках

В последнюю субботу июня, 29 числа, в городе Нижнекамск отметят День молодежи. Ожидается, что в этот день мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках – это набережная, местный экстрим-парк, Солнечная поляна и центр «База».

День молодежи отметят экстрим-шоу, в рамках которого татарстанцы будут соревноваться за звание лучшего в экстремальных видах спорта. А также мастер-классами, фестивалем кулинарного мастерства и выставкой автомобилей. Отдельно отметят молодоженов, которые решили связать себя узами брака в этот день.

Завершит вечер праздничный салют под выступление хедлайнера – имя артиста пока неизвестно.