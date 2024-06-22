День памяти и скорби: как в Татарстане хранят память о войне

22 июня — день начала Великой Отечественной войны — в России отмечается как День памяти и скорби. В Татарстане проходят многочисленные мероприятия, посвященные этой трагической дате: минута молчания, акция «Свеча памяти», символическая подсветка зданий, выставки, показы фильмов, лекции, презентации, заседания.

В Татарстане чтят память о героях, отдавших жизни на полях сражений, и о мужестве народа, защитившего Отечество. В региональном исполкоме Народного фронта в Татарстане подчеркивают важность сохранения исторической памяти.

Эксперты «Экспертного клуба» отмечают, что необходимо помнить о тех, кто освободил мир от фашизма 79 лет назад, и тех, кто сегодня отдал жизнь, защищая Россию.

В Татарстане подчеркивают важность сохранения единого духа и готовности в любой момент дать отпор тем, кто пытается исказить историю и подрывает мир.

Важно помнить о героях и передавать память о них из поколения в поколение. Напомним, что в ТАССР во время войны было эвакуировано множество предприятий и учреждений, и к 1942 году города и села Татарии приняли порядка 243 тысяч беженцев и эвакуированных. Республика стала одной из крупных тыловых баз Красной армии.