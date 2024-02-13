День памяти Пушкина прошел в избирательном штабе Путина в Казани

news_top_970_100
Город
13 февраля 2024  14:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В республиканском избирательном штабе Владимира Путина прошел вечер поэзии, посвященный дню памяти Александра Пушкина. В этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта.

В обсуждении творчества классика русской поэзии приняли участие студенты и волонтеры штаба. Собравшиеся вспомнили яркие моменты жизненного пути поэта, прозвучали его тексты. Литературная игра включала шесть туров с вопросами о биографии Пушкина и его творчества. В частности, необходимо было разгадывать ребусы, давать ответы по картинкам и описаниям.

В жюри вошли блогер, доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина Алина Гималтдинова и координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома партии «Единая Россия», член Общественной палаты РТ Анастасия Исаева.

«Александр Сергеевич — очень значимая личность. Его литературное творчество сопровождает нас на протяжении всей жизни, это солнце нашей поэзии», — отметила Анастасия Исаева.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В редакции газеты «КВ» победители конкурса «Тайна черного пакета» получили свои призы
В РТ сняли семью маралов, выстроившихся на завтрак
Минниханов рассказал, что делается в Татарстане по программе «Земский доктор»
День памяти Пушкина прошел в избирательном штабе Путина в Казани
В Казани после ссоры с одноклассницей школьница выпала из окна третьего этажа
Россияне не внесли Казань в перечень городов, где хотели бы жить на пенсии
Гульшат Нигматуллина: Женатые мужчины живут дольше и меньше страдают хроническими заболеваниями
Клиенты в три раза чаще стали платить по QR-коду через СБП в 2023 году