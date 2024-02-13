День памяти Пушкина прошел в избирательном штабе Путина в Казани

В республиканском избирательном штабе Владимира Путина прошел вечер поэзии, посвященный дню памяти Александра Пушкина. В этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта.

В обсуждении творчества классика русской поэзии приняли участие студенты и волонтеры штаба. Собравшиеся вспомнили яркие моменты жизненного пути поэта, прозвучали его тексты. Литературная игра включала шесть туров с вопросами о биографии Пушкина и его творчества. В частности, необходимо было разгадывать ребусы, давать ответы по картинкам и описаниям.

В жюри вошли блогер, доверенное лицо кандидата в Президенты РФ Владимира Путина Алина Гималтдинова и координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома партии «Единая Россия», член Общественной палаты РТ Анастасия Исаева.

«Александр Сергеевич — очень значимая личность. Его литературное творчество сопровождает нас на протяжении всей жизни, это солнце нашей поэзии», — отметила Анастасия Исаева.