День России: эксперты из Татарстана о единстве, преемственности и многовековой истории

«Экспертный клуб» из Татарстана поделился своими мыслями о значении праздника День России и о том, что он символизирует для ее граждан.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин отмечает, что «Россия – это сильные и смелые люди, многовековая история, верность традициям».

«Россия – это мы с вами в каждом нашем действии: это наши врачи, спасающие жизни, это ученые, совершающие невероятные открытия, это наши родители, которые всегда помогут советом, это наши дети, для которых мы создаем наше настоящее и будущее», – пишет эксперт.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков считает, что «преемственность государственности – это то, что отмечают 12 июня».

«Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация – компоненты развития нашей Великой Родины. Государственность России пытались неоднократно сломать, поработить, но Россия всегда возрождалась. Россия представляет собой страну-цивилизацию. Она может себе позволить полемику западников и славянофилов, поворот на Восток, битву с захватчиками», – говорит он.

В Татарстане этот праздник встречается ежегодно всем многонациональным народом республики. Региональная история невозможна вне истории всей российской государственности, подчеркивает эксперт.