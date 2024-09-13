День рождения пророка Мухаммада отметят в Казани и в древнем городе Болгар

Завтра мусульмане Татарстана отметят один из главных праздников ислама – Мавлид ан-Наби, день рождения пророка Мухаммада. К этому событию в республике запланирован целый ряд торжественных мероприятий, которые пройдут в течение двух дней – 14 и 15 сентября – в Казани и Болгаре.

Как рассказал казый Казани Булат хазрат Мубараков, празднование развернется на площадках сразу нескольких мечетей, а именно Галеевской, Белой (Болгар) и «Аль-Марджани».

Центральным событием праздника станет торжественный вечер в Галеевской мечети 14 сентября, на который соберутся религиозные деятели, известные исполнители мусульманской музыки, шакирды исламских учебных заведений. Поздравить верующих с Мавлидом прибудет муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

15 сентября эстафету праздника примет Болгар. В стенах Болгарской исламской академии пройдет Республиканский конкурс чтецов Корана среди детей, а также будет представлен новый проект «ХочуHalal» – мобильное приложение, объединяющее товары и услуги халяль-индустрии.

В этот же день праздничные мероприятия пройдут у мечети «Аль-Марджани» в Казани, где выступят звезды татарской эстрады и детская филармония.