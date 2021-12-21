«Айтишники» с зарплатой 400 тыс. рублей и контролер QR-кодов: как изменился рынок труда в РТ за год

Пандемия 2020 года повлияла на все сферы жизни и на уровень безработицы в том числе. И если в первый пандемийный год в республике фиксировали повышение уровня безработицы – на начало декабря 2020-го в республике он составил 2,43 % от численности рабочей силы, то к концу второго года уровень упал до 0,6%. Эта цифра от Министерства труда, занятости и социальной защиты означает, что на каждого безработного жителя РТ приходится около 5 вакансий.

На какие вакансии татарстанцы чаще обращают внимание?

Самые высокооплачиваемые

По информации сервиса HH.ru, которой он поделился с «КВ», зарплатная планка на некоторые позиции, куда ищут специалистов в Татарстане, может превысить 400 тыс. рублей. Республиканские тренды не отличаются от общероссийских и мировых – такие зарплаты предусмотрены для «айтишников».

Так, в в топ-5 вакансий с рекордно высокими зарплатами сегодня в регионе ищут Backend разработчика (язык PHP) c опытом от 3 лет. В месяц работодатель предлагает от 3 до 5 тыс. евро, что составит 250-417 тыс. рублей в рублях. Senior DevOps инженер с опытом 3-6 лет получит примерно столько же: – 250-300 тыс. рублей.

Приближается по уровню зарплат к IT-специалистам вакансии директора по маркетингу и руководителя продаж, которые могут надеяться на сумму от 115 до 300 тыс. ежемесячно. Таких вакансий, ожидающих татарстанских специалистов, нашлось целых три.

В Министерстве труда также назвали нашему изданию высокооплачиваемые специальности. Эти данные сильно отличаются: в первую очередь по той причине, что министерство предоставило среднестатистические данные, а HH.ru – вакансии-рекордсмены.

Вакансии министерства труда интересны тем, что не все они требуют такого высокого уровня образования. В порядке убывания по ежемесячной зарплате идут: спортсмен-инструктор – 100 тыс. рублей, упаковщик – 91 тыс., машинист трубоукладчика с заплатой 90 тыс., директор, зарабатывающий 87 тыс. рублей в месяц, и монтажник оборудования химической и нефтяной промышленности за 82 тыс. в месяц.

Получается, что для высокого заработка не обязательно получать высшее образование, а можно получить техническую специальность в колледже или техникуме. Причем для технического специалиста со средним образованием и опытом работы, по данным Минтруда РТ, предусмотрены на биржах труда вакансии, хоть и не с таким высоким уровнем оплаты, но все же выше среднего.

Кстати, средняя заработная плата в республике превысила 45 тыс. рубелй в месяц, сообщила пресс-служба Министерства труда.

Самые востребованные

Списки востребованных специальностей, как от Минтруда РТ, так и от портала вакансий HH.ru, совпали.

Так, за 2021 год через сервис поиска работы искали 16 тысяч менеджеров по продажам, 11 тысяч водителей, одинаковое число инженеров, продавцов и слесарей – по 5 тысяч рабочих каждой специальности. Кладовщиков, грузчиков и комплектовщиков татарстанским работодателям потребовалось 4,7 тыс. человек, а вот бухгалтеров – 3,7 тыс. Следом идут менеджер по работе с клиентами и повар (3,1 тыс.), комплектовщик, администратор, медсестра и др. Завершается топ вакансиями официантов. За год работодатели выложили всего 1 тысячу предложений для соискателей. Примерно такой же список сформировался и по данным Минтруда.

Сервис SuperJob предоставляет немного отличные данные. В порядке убывания самыми востребованными профессиями в Татарстане стали: продавец-кассир, водитель, складской рабочий, менеджер по продажам и курьер.

Если человек долго находится в поисках работы и, несмотря на усилия, не может ее найти, у россиян есть возможность обратиться в центр занятости, которое предлагает профпереподготовку. Причем, отметили в пресс-службе ведомства, такое обучение обычно не занимает много времени, но носит интенсивный характер.

«В период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости за безработными гражданами сохраняется право на получение пособия по безработице. В течение 2021 года приступил к обучению 5361 безработный гражданин», – рассказали в Минтрда РТ.

Новые специальности

Первый пандемийный год популяризировал профессию курьера. Спрос на этих сотрудников до сих пор высок и продолжает расти. Толчком для роста стало также введение QR-кодов – люди, которые не смогли или не стали получать коды по тем или иным причинам, породили спрос на их курьеров. Причем заработная плата на эти вакансии начинает от 20 тыс. и заканчивается на сумме в 100 тыс. рублей.

Во второй пандемийный год рынок труда Татарстана зафиксировал новую позицию – контролер QR-кодов. Заработная плата на эти вакансии колеблется в пределах 15-24 тыс. рублей, по данным HH.ru. Часто речь идет о работе в торговых центрах и сменном графике два на два, иногда соискателю предлагают совмещать обязанности охранника и контролера.

«Развитие e-commerce привело к увеличению спроса на курьеров, водителей, складской персонал, диспетчеров и логистов. Вакансий для линейного персонала в ритейле стало больше, и основной прирост обеспечил продуктовый сегмент. Число вакансий, доступных для IT-специалистов из Татарстана, выросло в т.ч. благодаря распространению удаленки. В строительстве по-прежнему нехватка рабочих, отрасли приходится конкурировать за персонал со службами доставок и логистическими компаниями», – отмечает Наталья Голованова, глава исследовательского центра SuperJob.