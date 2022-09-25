Депутат Госдумы Айдар Метшин выразил соболезнования родным и близким Рината Сабирова

На 56 году жизни скончался генеральный директор «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров.

«Это крупный специалист, ученый, новатор, Заслуженный химик Республики Татарстан, обладатель Государственной премии. Вся его трудовая деятельность была направлена на развитие нефтегазохимической отрасли в нашей республике и этот вклад сложно переоценить. Свой профессионализм, исключительное понимание дела и принципиальность Ринат Касимович проявил в качестве руководителя, достигая высоких производственных результатов», - сказал Метшин.

Депутат выразил глубокие соболезнования родным и близким Рината Сабирова с этой невосполнимой утратой.