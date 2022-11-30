Депутат Госдумы от РТ: в переписи число неопределившихся с национальностью вырастет в два раза

Депутат Государственной Думы от Татарстана рассказал, что по итогам последней Всероссийской переписи, число неопределившихся с национальностью жителей станет в два раза больше. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Казани.

По его словам, в 2010 году россиян, не определивших свою национальную принадлежность, было 5,5 млн.

Если в 2010 году таких было 5,5 млн граждан, то на этот раз их будет намного больше, в два-три раза", — сказал депутат.

Увеличение числа таких граждан связано с тем, что прошлая перепись проходила в период пандемии коронавируса. Предположительно, это могло стать причиной развернуто общаться с переписчиками.

Напомним, в Татарстане по итогам Всероссийской переписи населения появятся новые социальные программы.