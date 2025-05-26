Депутат Госдумы отметил вклад Раиса РТ в развитие туризма в стране

Раис Татарстана Рустам Минниханов выстроил работу исполнительных органов власти таким образом, что республика заняла лидирующие позиции в сфере туризма в России. Об этом в интервью «Татар-информ» заявил член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрей Марков.

Он отметил, что в Татарстане наблюдается высокая дисциплина, исполнительность и инициативность со стороны властей. «Я вижу, что многое зависит от того, как организована работа руководителем региона. С точки зрения развития туризма, я не могу сказать ничего плохого, а только положительное», – подчеркнул Марков.

Парламентарий также добавил, что республика активно изучает сферу туризма и всегда предлагает интересные идеи. «Татарстан действительно является одним из лидеров по развитию туризма в нашей стране. Я часто отправляю запросы по регионам, и Татарстан всегда проявляет заинтересованность в изучении различных тем», – сказал он.

Андрей Марков выразил желание посетить Татарстан: «Поехать в Татарстан – моя мечта, и я надеюсь реализовать её этой осенью».