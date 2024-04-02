Депутат Госсовета РТ: «Главное – не поддаваться панике, именно этого добиваются террористы»

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев поделился своим мнением о факте атаки БПЛА, случившемся этим утром.

По его мнению, так называемый им, «враг» выбрал Татарстан для террористических покушений не случайно. Ведь регион – локомотив развития России.

Бикеев заявил, что вражеская сторона всегда усиливает террористические атаки, когда его положение становится тяжелым и даже угрожающим. Но «удар боевых дронов еще больше укрепляет уверенность в том, что Россия идет верной дорогой, что политика Президента страны Владимира Путина полностью оправдана».

«Главное – не поддаваться панике, именно этого добиваются террористы. Действовать разумно, с холодной головой. Враг подлый, низкий. И ему нас не победить», – заключил он.