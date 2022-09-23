 Депутат Госсовета РТ и мэр Челнов заявили о своем желании мобилизоваться на СВО
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Депутат Госсовета РТ и мэр Челнов заявили о своем желании мобилизоваться на СВО

Парламентарий на заседании предложил создать депутатскую комиссию, которая бы работала над поддержкой семей уехавших воевать на Украину.

Республика
23 сентября 2022  20:54

На заседании Госсовета Татарстана депутат Эдуард Шарафиев заявил о своем желании мобилизоваться и участвовать в спецоперации на Украине. Он попросил не ставить бронь на него как на депутата.

«Если меня призовут, я пойду защищать нашу страну», – сказал Шарафиев.

Он выступил с предложениями по поддержке тех, кто ушел по частичной мобилизации на СВО. В частности,  предложил организовать депутатскую комиссию, которая бы работала с мобилизованными из Татарстана, взяла бы под шефство их семьи, оказывая помощь в трудных ситуациях. «Бойцы, которые ушли исполнять долг, должны знать, что дома у них все в порядке», – отметил парламентарий.   

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин в ответ сообщил, что подобные заявления сделали «около десяти человек», упомянув также и мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. Руководитель татарстанского парламента сказал, что ему отрадно слышать такие слова.  

«Мы знаем, что ситуация непростая. Речь идет о защите суверенитета нашей страны. Не с Украиной идет спецоперация, а с коллективным западом на территории Украины», – отметил Мухаметшин. 

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