Депутат Ильшат Аминов выкупил подписку «Казанских ведомостей» для дома престарелых

В Госсовете РТ сегодня проходит День подписчика. Депутаты органа власти участвуют в акции по подписке на печатные издания Татарстана.

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Депутат Ильшат Аминов оформил подписку на 9 изданий, в том числе на «Казанские ведомости». Газету получат пожилые люди из дома престарелых Заинского района. В то же время, дети из детского дома «Шафкат» в Сармановском районе получат подписку на детские и молодежные журналы «Салават күпере», «Сабантуй», «Ялкын». Решение Ильшата Аминова стало примером того, как подписка на печатные издания может не только предоставить информацию, но и поддержать тепло и радость чтения для тех, кто в этом особенно нуждается.