Депутат из Казани сравнил выплаты участников СВО с зарплатой «курьеров» и считает, нужна индексации

Депутат Госсовета Республики Татарстан Эдуард Шарафиев считает, что в связи с кадровыми перестановками в правительстве грядут реформы оборонного комплекса. В частности, по словам Шарафиева, должна произойти индексация выплат для контрактников, мобилизованных и добровольцев специальной военной операции.

Сегодня размер выплаты составляет 200 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что имеющееся денежное довольствие сейчас без труда можно получать и на «гражданке», работая, например, курьером-доставщиком.

Но такой труд даже близко не сравним с той, что выполняют бойцы передовой, пишет Шарафиев. Депутат Госсовета лично убедился в этом, прослужив в рядах российской армии. Риски в зоне СВО высоки, поэтому необходимо повысить уровень оплаты.

«Выплаты денежного довольствия в сегодняшних реалиях должны начинаться минимум от 300 тысяч рублей», – считает он.