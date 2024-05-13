Депутат из Казани сравнил выплаты участников СВО с зарплатой «курьеров» и считает, нужна индексации

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Республика
13 мая 2024  15:35
Автор:
Эндже Гарафиева

Депутат Госсовета Республики Татарстан Эдуард Шарафиев считает, что в связи с кадровыми перестановками в правительстве грядут реформы оборонного комплекса. В частности, по словам Шарафиева, должна произойти индексация выплат для контрактников, мобилизованных и добровольцев специальной военной операции.

Сегодня размер выплаты составляет 200 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что имеющееся денежное довольствие сейчас без труда можно получать и на «гражданке», работая, например, курьером-доставщиком. 

Но такой труд даже близко не сравним с той, что выполняют бойцы передовой, пишет Шарафиев. Депутат Госсовета лично убедился в этом, прослужив в рядах российской армии. Риски в зоне СВО высоки, поэтому необходимо повысить уровень оплаты. 

«Выплаты денежного довольствия в сегодняшних реалиях должны начинаться минимум от 300 тысяч рублей», – считает он.

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Депутат из Казани сравнил выплаты участников СВО с зарплатой «курьеров» и считает, нужна индексации