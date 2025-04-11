Депутат предложил ужесточить штрафы за выброс домашних животных до 30 тыс. рублей

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Россия/Мир
11 апреля 2025  15:29

Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил за десятикратное увеличение штрафов для владельцев, выбрасывающих питомцев на улицу. Сейчас такие действия наказываются штрафом от 1,5 до 3 тыс. рублей, парламентарий предлагает повысить сумму до 30 тыс. рублей.

«Человек, взявший ответственность за животное, а затем бросивший его, создаёт угрозу для окружающих и должен нести серьёзное наказание», — заявил Колунов РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что государство несёт значительные расходы на отлов, вакцинацию и содержание брошенных животных. По его словам, действующие штрафы не покрывают этих затрат и не останавливают недобросовестных владельцев.

Инициатива призвана сократить число случаев жестокого обращения с животными и уменьшить популяцию бездомных собак и кошек.

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