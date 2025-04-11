Депутат предложил ужесточить штрафы за выброс домашних животных до 30 тыс. рублей

Депутат Госдумы Сергей Колунов выступил за десятикратное увеличение штрафов для владельцев, выбрасывающих питомцев на улицу. Сейчас такие действия наказываются штрафом от 1,5 до 3 тыс. рублей, парламентарий предлагает повысить сумму до 30 тыс. рублей.

«Человек, взявший ответственность за животное, а затем бросивший его, создаёт угрозу для окружающих и должен нести серьёзное наказание», — заявил Колунов РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что государство несёт значительные расходы на отлов, вакцинацию и содержание брошенных животных. По его словам, действующие штрафы не покрывают этих затрат и не останавливают недобросовестных владельцев.

Инициатива призвана сократить число случаев жестокого обращения с животными и уменьшить популяцию бездомных собак и кошек.