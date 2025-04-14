Депутат предложил запретить продажу тату-наборов несовершеннолетним

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил за запрет продажи наборов для татуировок несовершеннолетним через маркетплейсы. Поводом стали участившиеся случаи, когда подростки самостоятельно делают себе тату с помощью дешёвых наборов, пишет РИА Новости.

«Эти комплекты представляют серьёзную опасность для здоровья, — подчеркнул парламентарий. — Недорогие краски могут вызвать аллергию или отравление, а использование нестерильных игл повышает риск заражения опасными инфекциями, включая гепатит».

Леонов напомнил, что по действующему законодательству подростки до 18 лет могут сделать татуировку в салоне только с письменного разрешения родителей. Однако маркетплейсы позволяют обойти это ограничение, свободно продавая подобные наборы.

Парламентарий призвал родителей внимательнее контролировать покупки детей и предложил законодательно ограничить продажу тату-наборов несовершеннолетним. «Если человек хочет татуировку, безопаснее обратиться к профессионалу в лицензированный салон», — заключил он.

Особую тревогу, по словам депутата, вызывает возможность коллективного использования одного набора, что многократно увеличивает риски передачи инфекций между подростками.