Депутатам Госсовета РТ могут ограничить поездки за границу

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Республика
25 сентября 2024  09:56
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Депутатам Государственного Совета Республики Татарстан могут поставить некоторые ограничения на выезд за границу. Это касается тех народных избранников, которые имеют доступ к сведениям, относящимся к государственной тайне или обладающим особой значимостью. Соответствующий проект постановления был обсужден на заседании парламента, информирует пресс-служба Госсовета РТ.

Как пояснил Альберт Хабибуллин, председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, решение о введении ограничений на выезд принимается председателем Государственного Совета в соответствии с установленным порядком.

Депутаты также рассмотрели проект постановления «О применении в Государственном Совете РТ федерального закона «О правилах выезда из Российской Федерации и въезда на территорию РФ».

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