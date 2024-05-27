Депутаты Госсовета предложили привлекать к ответственности за наркопреступления с 14 лет

Депутаты Государственного Совета Татарстана намерены обратиться в Госдуму с предложением снизить возраст уголовной ответственности за наркопреступления до 14 лет. Инициатива направлена на усиление профилактики наркомании среди подростков.

Татарстанские законодатели предлагают разработать поправки к Уголовному кодексу РФ, который в настоящее время устанавливает минимальный возраст для уголовной ответственности в 16 лет. Статистика показывает, что в первом квартале 2024 года было задержано 22 несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых 15 участвовали в тяжких преступлениях, а 11 продавали психоактивные вещества.

Проект обращения планируется рассмотреть на ближайшем заседании парламента. Депутаты уверены, что снижение возраста ответственности поможет предотвратить вовлечение подростков в преступную деятельность и усилить их осведомленность о последствиях незаконных действий.