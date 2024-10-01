Депутаты Казгордумы решили, как покроют дефицит бюджета

Депутаты Казанской городской Думы на внеочередной сессии рассмотрели и приняли изменения в бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. В результате корректировок бюджет Казани увеличится как по доходам, так и по расходам.

Так, общий объем доходов бюджета Казани на 2024 год составит 48 млрд 84,8 млн рублей, а расходов – 54 млрд 544,5 млн рублей. Дефицит бюджета будет покрыт за счет остатка средств на начало года.

Как пояснил начальник финансового управления Ирек Мухаметшин, изменения связаны с увеличением поступлений из республиканского бюджета, а также ростом налоговых и неналоговых доходов города.

Дополнительные средства будут направлены на различные городские нужды, в том числе на благоустройство, развитие социальной сферы, поддержку жилищно-коммунального хозяйства, реализацию мероприятий в рамках специальной военной операции.

В частности, запланировано увеличение финансирования строительства и ремонта учреждений образования и культуры, развитие транспортной инфраструктуры, содержание объектов благоустройства, а также капитальный ремонт и разработка проектной документации по целому ряду городских объектов.