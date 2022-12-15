 Депутаты одобрили законопроект, увеличивающий в 15 раз штраф за незаконную продажу этилового спирта
news_header_top_970_100

Депутаты одобрили законопроект, увеличивающий в 15 раз штраф за незаконную продажу этилового спирта

Инициатива направлена на противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции.

Республика
15 декабря 2022  15:17
Автор:
Дамира Хайрулина

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили проект федерального закона, ужесточающий наказание за незаконную продажу этилового спирта. Документ был одобрен на 38-м заседании парламента.

В законопроекте предлагается добавить в КоАП РФ новую статью (незаконная розничная продажа этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции физическими лицами). Штраф при этом будет увеличен в 15 раз.

В настоящее время ответственность за незаконную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции действующим законодательством не предусмотрена.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане завели дело на мать ребенка, которого госпитализировали с тяжелыми травмами
В Казани место под застройку нового «Кырлая» еще обсуждается
«Татнефть» — лидер экологического рейтинга
«Татнефть» — лидер экологического рейтинга
Казань впервые стала местом для проведения ежегодной сессии СИБУРа
Новое восприятие музыки: в Казани представили анимационный проект «Кара Урман»
Трудовые права мобилизованных и регистрация госорганов в соцсетях: в Татарстана приняли новые законы
Трудовые права мобилизованных и регистрация госорганов в соцсетях: в Татарстана приняли новые законы
«Болгар радиосы» в десятый раз вручило Национальную музыкальную премию
Президент РТ утвердил 20 членов Общественной палаты региона