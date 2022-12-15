Депутаты одобрили законопроект, увеличивающий в 15 раз штраф за незаконную продажу этилового спирта

Депутаты Госсовета Татарстана одобрили проект федерального закона, ужесточающий наказание за незаконную продажу этилового спирта. Документ был одобрен на 38-м заседании парламента.

В законопроекте предлагается добавить в КоАП РФ новую статью (незаконная розничная продажа этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции физическими лицами). Штраф при этом будет увеличен в 15 раз.

В настоящее время ответственность за незаконную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции действующим законодательством не предусмотрена.