Депутаты в России предложили многодетным родителям сократить рабочую неделю

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Россия/Мир
9 апреля 2024  18:30
Автор:
Эндже Гарафиева

Депутаты партии ЛДПР предлагают на пять часов сократить рабочую неделю для многодетного родителя, таким образом она уменьшится с 40 до 35 часов. 

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы. По словам авторов, освободившееся время мама или папа сможет уделить воспитанию детей.

В пояснительной записке обозначается такая причина расширения перечня трудовых гарантий родителей многодетных семей: «В целях благоприятного и всестороннего формирования детей из многодетных семей».

Для этого претенденту на сокращение рабочего времени будет необходимо написать заявление.

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